Джермалл Чарло переміг українця Сергія Дерев'янченка та здобув пояс чемпіона WBC. Однак статистичні дані говорять про те, що перевага Чарло не була такою однозначною.

Після бою була опублікована вся статистика боксерів у поєдинку. Загалом у бою чемпіон Чарло наніс 219 точних ударів із 627, а от українець викинув 180 ударів із 681, повідомляє Twitter Карлоса Торо.

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Чарло – Дерев'янченко: статистика

Хоча американець завдав значно менше ударів, але вони були точнішими за удари Дерев'янченка. Найбільшою перевагою над українцем була антропометрія американця, якою він вправно скористався. 85 разів Чарло попадав джебом, у порівнянні в активі українського боксера лише 17, а це лише 10%.

Тим часом український боксер мав перевагу за силовими ударами: 163 точних проти 134 у Джермалла. Але у відсотковому співвідношенні Сергій програв у цьому компоненті – 31% проти 41% американця.

Бій проти Дерев'янченка став для Чарло вже другим вдалим захистом чемпіонського титулу. Загалом для американця ця звитяга стала 31-ю на професійному ринзі. Він завдав українцю його третьої поразки у кар'єрі.

Чарло переміг Дерев'янченка за рішенням суддів: 116:112, 1117:111, 118:110