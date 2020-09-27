Украинский боксер Сергей Деревянченко в третий раз в карьере проводит бой за титул чемпиона мира. В ночь с 26 на 27 сентября Сергей встречается с чемпионом мира по версии WBC – Джермаллом Чарло. Онлайн-трансляция поединка доступна на сайте Спорт 24.

В прямом эфире бой Деревянченко – Чарло покажет телеканал "Интер". Об этом сообщает 24 канал.

К теме Третий поход за титулом: анонс на чемпионский бой Сергея Деревянченко против Джермалла Чарло

В 3:50 по киевскому времени на "Интере" начнется программа "Большой бокс. Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло. Студия". В 05:00 по киевскому времени начнется бой.

Поединок можно посмотреть онлайн, не оставляя Спорт 24. Трансляция поединка будет доступна на ютуб-канале "Интера".

Джермалл Чарло – Сергей Деревянченко: онлайн-трансляция

Третий шанс Деревянченко

Украинский боксер дважды пытался завоевать титул IBF в среднем весе. В октябре 2018 года Сергей проиграл Дэниэлю Джейкобсу.

Через год Деревянченко получил второй шанс выиграть титул IBF. После того, как сорвался бой с Саулем Альваресом, соперником украинца стал Геннадий Головкин.

Хотя в бою с Головкиным украинец побывал в нокдауне, в течение поединка именно он доминировал. Однако победу спорным решением судей отдали Головкину.

Что известно о Чарло?

30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе.

Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.