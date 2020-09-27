Український боксер Сергій Дерев'янченко втретє у кар'єрі проводить бій за титул чемпіона світу. У ніч з 26 на 27 вересня Сергій зустрічається з чемпіоном світу за версією WBC – Джермаллом Чарло. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на сайті Спорт 24.

У прямому ефірі бій Дерев'янченко – Чарло покаже телеканал "Інтер". Про це повідомляє 24 канал.

До теми Третій похід за титулом: анонс на чемпіонський бій Сергія Дерев'янченка проти Джермалла Чарло

О 03:50 за київським часом на "Інтері" розпочнеться програма "Великий бокс. Сергій Дерев'янченко – Джермалл Чарло. Студія". О 05:00 за київським часом розпочнеться бій.

Поєдинок можна переглянути онлайн, не покидаючи Спорт 24. Трансляція поєдинку буде доступна на ютуб-каналі "Інтеру".

Джермалл Чарло – Сергій Дерев'янченко: онлайн-трансляція

Третій шанс Дерев'янченка

Український боксер двічі намагався завоювати титул IBF у середній вазі. У жовтні 2018 року Сергій програв Деніелю Джейкобсу.

Через рік Дерев'янченко отримав другий шанс виграти титул IBF. Після того, як зірвався бій з Саулем Альваресом, суперником українця став Геннадій Головкін.

Хоча в бою з Головкіним українець побував у нокдауні, протягом поєдинку саме він домінував. Однак перемогу суперечливим рішенням суддів віддали Головкіну.

Що відомо про Чарло?

30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі.

Непереможний боксер провів 30 боїв на професійному ринзі.