Уже 26-го вересня український боксер Сергій Дерев'янченко проведе бій за титул WBC проти Джермалла Чарло. Український та американський боксер провели першу зустріч.

У США 23-го вересня відбулася пресконференція, яка присвячена поєдинку Чарло – Дерев'янченко. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Сергій Дерев'янченко – Джермалл Чарло: де дивитися бій за титул WBC

Перша дуель поглядів

До цього Джермалл та Сергій не перетиналися, тому вперше зустрілися обличчям до обличчя.

Через карантинні правила боксери не можуть проводити близько дуелі поглядів. Тому обидва були на великій відстаній.

Боксери довго дивилися одне одному в очі та майже одночасно відвели погляд.