Шевченко встретился со звездами футбола на церемонии награждения FIFA The Best – легендарные фото

В понедельник, 15 января, прошла церемония награждения ежегодной футбольной премии FIFA The Best Awards 2023. Это событие посетил и легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко.

В ходе мероприятия были определены победители в 12 номинациях. В частности, свои награды получили лучшие тренеры и игроки среди мужчин и женщин, а также автор самого эффектного гола.

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Встреча старых друзей

Во время церемонии Андрей Шевченко встретился со многими своими знакомыми и друзьями из мира футбола. Он поделился фотографиями с победителем в номинации "Лучший тренер года" Пепом Гвардиолой, а также бывшим партнером по Милану Филиппо Индзаги и Михаэлем Баллаком, с которым играл вместе в Челси.

Мне было искренне приятно встретиться со старыми друзьями,

– подписал фотографии украинец.



Шевченко и Гвардиола на церемонии FIFA The Best Awards 2023 / фото с инстаграма Андрея Шевченка



Шевченко встретился с Индзаги и Баллаком / фото с инстаграма Андрея Шевченка

Напомним, что Андрей Шевченко совсем скоро начнет новый этап в своей карьере. Он единственный кандидат в президенты УАФ. Выборы пройдут 25 января в Доме футбола.