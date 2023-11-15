"Я хочу не в мире бокса запомниться": Усик рассказал о своей цели

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих желаниях. Он хочет привлечь не только фанатов бокса.

Усик признался, что хочет, чтобы его запомнили. Однако это касается не только поклонников бокса.

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Я хочу не в мире бокса запомниться, а вообще в мире. Как? Как Александр Усик. Все временное – и мы тоже временные,

– сказал Усик.

Когда состоится бой Усик – Фьюри