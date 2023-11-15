"Я хочу не в мире бокса запомниться": Усик рассказал о своей цели
15 ноября 2023, 15:54Читати новину українською
Источник:Boxing News
Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих желаниях. Он хочет привлечь не только фанатов бокса.
Усик признался, что хочет, чтобы его запомнили. Однако это касается не только поклонников бокса.
Смотрите также Когда официально объявят дату боя Усика и Фьюри: СМИ назвали точную дату
Я хочу не в мире бокса запомниться, а вообще в мире. Как? Как Александр Усик. Все временное – и мы тоже временные,
– сказал Усик.
Когда состоится бой Усик – Фьюри
- По данным BoxingScene, в четверг Усик встретится с Тайсоном Фьюри для совместной пресс-конференции. Там они должны официально объявить дату поединка.
- По данным издания, поединок Фьюри – Усик запланирован на 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Сначала планировалось, что бой между Фьюри и Усиком за титул должен пройти 23 декабря. Однако этот долгожданный поединок был отложен из-за того, что британский боксер провел в октябре встречу с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
- В этом поединке Нганну, впервые выступавшему в профессиональном боксе, поразил Фьюри в третьем раунде, вытолкнув его с ног. Тайсон получил сечение в нижней левой части лба и опухоль вокруг глаза. Несмотря на это, он удачно одержал победу раздельным решением судей.