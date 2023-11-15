Усик зізнався, що хоче, аби його запам'ятали. Однак це стосується не тільки шанувальників боксу.
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Я хочу не у світі боксу запам’ятатись, а взагалі у світі. Як? Як Олександр Усик. Все тимчасове – і ми також тимчасові,
– сказав Усик.
Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі
- За даними BoxingScene, у четвер Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі для спільної пресконференції. Там вони мають офіційно оголосити дату поєдинку.
- За даними видання, поєдинок Ф'юрі – Усик запланований на 17 лютого 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Спершу планувалося, що бій між Ф'юрі та Усиком за титул повинен відбутися 23 грудня. Проте цей довгоочікуваний поєдинок був відкладений через те, що британський боксер провів у жовтні зустріч із колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну.
- У цьому поєдинку Нганну, який вперше виступав у професійному боксі, вразив Ф'юрі в третьому раунді, виштовхнувши його з ніг. Тайсон отримав розтин у нижній лівій частині чола і пухлину навколо ока. Попри це, він вдало виборов перемогу роздільним рішенням суддів.