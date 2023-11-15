Усик зізнався, що хоче, аби його запам'ятали. Однак це стосується не тільки шанувальників боксу.

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Я хочу не у світі боксу запам’ятатись, а взагалі у світі. Як? Як Олександр Усик. Все тимчасове – і ми також тимчасові,

– сказав Усик.

Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі