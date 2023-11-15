Усик признался, что хочет, чтобы его запомнили. Однако это касается не только поклонников бокса.
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Я хочу не в мире бокса запомниться, а вообще в мире. Как? Как Александр Усик. Все временное – и мы тоже временные,
– сказал Усик.
Когда состоится бой Усик – Фьюри
- По данным BoxingScene, в четверг Усик встретится с Тайсоном Фьюри для совместной пресс-конференции. Там они должны официально объявить дату поединка.
- По данным издания, поединок Фьюри – Усик запланирован на 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Сначала планировалось, что бой между Фьюри и Усиком за титул должен пройти 23 декабря. Однако этот долгожданный поединок был отложен из-за того, что британский боксер провел в октябре встречу с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
- В этом поединке Нганну, впервые выступавшему в профессиональном боксе, поразил Фьюри в третьем раунде, вытолкнув его с ног. Тайсон получил сечение в нижней левой части лба и опухоль вокруг глаза. Несмотря на это, он удачно одержал победу раздельным решением судей.