"Это футбольный матч, а не политика": тренеру Армении не перевели вопрос о войне в Украине
Источник:журналістка Ірина Козюпа
Сборная Украины уверенно обыграла Армению во втором матче Лиги наций-2022/2023. Поединок закончился со счётом 3:0.
Что сказал тренер после поражения
Во время пресс-конференции наставнику сборной Армении Хоакину Капарросу отказали переводить вопросы украинской журналистки о войне в Украине. Тренер прокомментировал только спортивную составляющую игры.
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"На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча, – цитирует слова Капарроса официальный сайт Украинской ассоциации футбола. – Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня отразилось на наших действиях.
Во время матча один из футболистов попросил замену и именно после этого в нашей игре появились проблемы. Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен.
А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом", – сказал главный коуч армян.
Журналистка спортивного издания Tribuna Ирина Козюпа сообщила в своих соцсетях, что задала Капарросу вопрос о войне в Украине, однако ответа она не получила.
Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля Россия напала на нашу страну и все это время идет война. Что бы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила свою поддержку?
– спросила Козюпа у тренера.
"На что голос в зуме сказал, что это футбольный матч, а не политика. И тренер не будет отвечать на этот вопрос. Его даже ему не перевели", – отметила журналистка.
Испанец Капаррос сказал только: "Сори".К слову. Армения придерживается нейтралитета в вопросе войны России против Украины и не выражает прямой поддержки россиян.
Выступление сборной Украины в Лиге наций-2022/2023
- Сборная Украины занимает первое место в первой группе.
- В стартовом поединке "сине-желтые" обыграли Ирландию. Единственный мяч забил Виктор Цыганков.
- Второй матч против Армении закончился триумфом украинцев. Национальная команда обыграла оппонентов со счётом 3:0. Во втором тайме Руслан Малиновский открыл счет, Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых", Виталий Миколенко забил первый гол в футболке сборной в конце матча.
- В следующем матче украинские футболисты сыграют против Ирландии. Игра состоится 14 июня.
Турнирная таблица (группа 1)
- Украина – 6 очков (2 матча), 4:0 (разница мячей)
- Ирландия – 3 очка (3), 3:2
- Шотландия – 3 очка (2), 2:3
- Армения – 3(3), 1:5
Полный текст публикации журналистки
Армения – одна из тех стран, которая до сих пор не осудила Россию за вторжение в Украину.
Сегодня сборная Украины принимала Армению в номинально домашнем матче в польском Лодзи. Армяне публично никак не выразили своей поддержки и солидарности с украинцами. И вообще делают вид, что все ок, и нет никакой войны.
На пресс-конференции Хоакина Капарроса после матча не могла не спросить:
"Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля Россия напала на нашу страну и все это время идет война. Чтобы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила свою поддержку Украина".
На что голос в зуме сказал, что это футбольный матч, а не политика. И тренер не будет отвечать на этот вопрос. Его даже ему не перевели.
Испанец Капаррос сказал только: "Сори".
Напомню, что война – это не политика. Война – это война.
А счет в матче: Украина – Армения 3:0
Атмосфера в Лодзи – ламповая. Словно дома играли