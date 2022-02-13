CAS закончил рассмотрение дела о допинге россиянки Валиевой на Олимпиаде: когда вынесут решение

Спортивный арбитражный суд (CAS) закончил рассмотрение дела о положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой. Вскоре должно быть решение по этому делу.

Процесс длился около семи часов. Валиева, которая пока находится в Пекине, давала свои показы с помощью видеосвязи.

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После этого представители CAS отправились на обсуждение. Вердикт по этому делу они планируют вынести в понедельник, 14 февраля, около 13:00 по пекинскому времени. В Украине тогда будет 7: 00.

Именно CAS должен решить, допускать ли Валиеву до следующих соревнований на Олимпиаде. 15 февраля она должна была бы выступить в одиночных соревнованиях.

Допинг у россиянки Валиевой: главное

Камила Валиева сдала допинг-пробу на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Пробу отправили в лабораторию в Стокгольме, которая 8 февраля подтвердила, что обнаружила запрещенное вещество – триметазидин.

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Об этом стало известно уже после того, как спортсменка выступила на Олимпиаде-2022. Она представляла ОКУ в командных соревнованиях, где принесла больше всего баллов в короткой и произвольной программе. Та помогла завоевать золотые награды.

Однако пока церемония награждения не состоялась. В том числе и из-за обнаруженного допинга.

При этом в России знали о допинге Валиевой. Лаборатория в Стокгольме результаты передала Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Ведь проба была взята во внесоревновательный период на внутреннем турнире. Поэтому находилось вне юрисдикции Международного олимпийского комитета (МОК).

РУСАДА сначала отстранило Валиеву от соревнований (в том числе и Олимпиаде). Но спортсменка подала апелляцию, и дисциплинарный комитет РУСАДА отстранение отменил.

На решение об отмене отстранения Валиевой после выявленного допинга отреагировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК, подавшие апелляцию к CAS.

Само решение о допуске Валиевой и рассматривал CAS. МОК хотел, чтобы решение было вынесено до 15 февраля, на когда запланированы соревнования в фигурном катании.

Решение о том, лишать ли ОКР золотой медали в командных соревнованиях будет приниматься уже впоследствии. Пока оно не рассматривалось.