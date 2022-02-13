Процес тривав близько семи годин. Валієва, яка поки перебуває у Пекіні, давала свої покази за допомогою відеозв'язку.

Варте уваги Росію можуть позбавити золота Олімпіади-2022 у фігурному катані: хто тоді отримає нагороди

Після цього представники CAS відправилися на обговорення. Вердикт по цій справі вони планують винести в понеділок, 14 лютого, близько 13:00 за пекінським часом. В Україні тоді буде 7:00.

Саме CAS має вирішити, чи допускати Валієву до наступних змагань на Олімпіаді. 15 лютого вона мала б виступити в одиночних змаганнях.

Допінг у росіянки Валієвої: головне

Каміла Валієва здала допінг-пробу на чемпіонаті Росії 25 грудня 2021 року. Пробу відправили до лабораторії в Стокгольмі, яка 8 лютого підтвердила, що виявила заборонену речовину – триметазидин.

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Про це стало відомо вже після того, як спортсменка виступила на Олімпіаді-2022. Вона представляла ОКР в командних змаганнях, де принесла найбільше балів у короткій та довільній програмі. Та допомогла вибороти золоті нагороди.

Однак поки церемонія нагородження не відбулася. В тому числі й через виявлений допінг.

При цьому в Росії знали про допінг Валієвої. Лабораторія в Стокгольмі результати передала Російському антидопінговому агентству (РУСАДА). Адже проба була взята у позазмагальний період на внутрішньому турнірі. Відтак перебувало поза юрисдикцією Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

РУСАДА спочатку відсторонило Валієву від змагань (у тому числі й Олімпіаді). Але спортсменка подала апеляцію, і дисциплінарний комітет РУСАДА відсторонення скасував.

На рішення про скасування відсторонення Валієвої після виявленого допінгу відреагувала Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та МОК, які подали апеляцію до CAS.

Саме рішення про допуск Валієвої й розглядав CAS. МОК хотів, щоб рішення було винесено до 15 лютого, на коли заплановані змагання в фігурному катанні.

Рішення про те, чи позбавляти ОКР золотої медалі у командних змаганнях буде прийматися вже згодом. Поки воно не розглядалося.