Захисник Тамаш Кадар не надто вдало дебютував за свій новий клуб – китайський "Шаньдун Лунен". Він провів на полі лише три хвилини, отримавши пряму червону картку.

Тамаш Кадар вийшов на поле на 67-й хвилині, а вже на 70-й хвилині грубо зіграв проти суперника та отримав пряму червону картку, пише 24 канал.

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Кадар не встиг за суперником, який вибив в нього м'яч. І наступив шипами йому на ногу.

Відео жорстокого фолу та вилучення Тамаша Кадара

Для Кадара це був дебютний матч за "Шаньдун Лунен". У китайський клуб угорський захисник перебрався зимою 2020 року з київського "Динамо". Трансфер гравця оцінили в 5 мільйонів євро. До цього він з зими 2017 року виступав за "Динамо".