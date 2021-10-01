Бывший вратарь Динамо стал героем матча в Азии, эффектно отразив пенальти: видео
Источник:24 канал
Экс-голкипер Динамо Максим Коваль передал привет бывшему клубу. Вратарь парировал пенальти в начале встречи в чемпионате Азии.
Спас от поражения
Максим Коваль выступает за местный Аль-Фатех. 28-летний украинский голкипер довольно часто курьезно играет не в пользу своей команды, но в этом матче он стал настоящим героем встречи.
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Страж ворот угадал направление удара игрока Иттифаки, отразив пенальти. 11-метровый удар был назначен уже на 14-й минуте поединка. Матч завершился нулевой ничьей. Коваль спас команду в начале поединка, принеся весомый вклад в положительный результат.
Как Коваль отбил пенальти: видео
После семи сыгранных поединков клуб Коваля занимает 7 место в чемпионате Саудовской Аравии, в его активе 7 очков.
- Украинский вратарь выступает за Аль-Фатех с июля 2019 года.
- В новом сезоне Коваль сыграл 7 матчей, в которых пропустил 4 гола и сыграл 3 поединка на ноль.
- Соглашение украинца с местным клубом рассчитано до конца июня 2022 года.