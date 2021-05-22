Причина конфликта

В конце мая у Кобялко заканчивался контракт с Пюником, но из-за плохих отношений с главным тренером Егише Меликяном Антон был вынужден расторгнуть соглашение преждевременно и улететь в Россию.

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Перед вылетом Кобялко зашел попрощаться с командой и попросил главного тренера извиниться за оскорбления в его сторону во время матча Пюник – Арарат-Армения. Меликян отказал, получив в ответ пощечину от российского форварда, который после этого сразу направился в аэропорт "Звартноц".

Именно там Антона Кобялко догнал Егише Меликян и заместитель гендиректора Пюника Ким Аракелян, повалили на землю, нанесли ему несколько ударов по голове и скрылись.

"Они его избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", – сказал источник.

Карьера Меликяна в Украине