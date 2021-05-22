При попытке входа на сайт пользователи видят сообщение о том, что доступ к сайту ограничен на основании закона "О средствах массовой информации". Сайт доступен при включенном VPN.
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Причина блокировки
Первый заместитель министра информации Беларуси Андрей Кунцевич подтвердил блокировку сайта.
"Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Кроме Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса", – цитирует Кунцевича белорусская Tribuna.com.