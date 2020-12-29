Португальский специалист Жозе Морайш возвращается к работе в Англии. Экс-наставник львовских Карпат возглавит Шеффилд Уэнсдей, выступающий в Чемпионшипе.

55-летний специалист имеет серьезный послужной список. Правда, тогда он был в статусе помощника Жозе Моуринью, а во главе команд не имеет высоких достижений. Последним клубом Жозе Морайша был южнокорейский Чонбук Моторс. О возможном подписании контракта с наставником сообщает talkSPORT.

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Возвращение в Англию

Шеффилд Уэнсдей недавно уволил главного тренера Тони Пюлиса из-за неудовлетворительных результатов. Команда за 21 матч набрала лишь 13 очков и занимает предпоследнее место в таблице.

Пюлис продержался на посту совсем недолго. 62-летний тренер возглавил клуб из Чемпионшипа только в ноябре 2020 года. Команда успела сыграть под его руководством 10 поединков.

Большим преимуществом португальского специалиста является то, что он имеет опыт работы в английском чемпионате. Ранее он работал в Барнсли. Оттуда его карьера неожиданно свернула в Украину. Бывшему наставнику пророчили большое будущее в львовских Карпатах. Всего три месяца пробыл Жозе в структуре львовян и покинул УПЛ ради Чонбук Моторс.

Боссы львовского клуба не дали "добро" на отставку тренера. Но сам наставник решил воспользоваться опцией выкупа собственной сделки.