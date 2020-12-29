Португальський фахівець Жозе Морайш повертається до робити у Англії. Екснаставник львівських Карпат очолить Шеффілд Уенсдей, який виступає у Чемпіоншипі.

55-річний спеціаліст має серйозний послужний список. Щоправда, тоді він був у статусі асистента Жозе Моурінью, а на чолі команд немає високих досягнень. Останнім клубом Жозе Морайша був південнокорейський Чонбук Моторс. Про можливе підписання контракту з наставником повідомляє talkSPORT.

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Повернення в Англію

Шеффілд Уенсдей нещодавно звільнив головного тренера Тоні Пюліса через незадовільні результати. Команда за 21 матч набрала лише 13 очок та посідає передостаннє місце у таблиці.

Пюліс протримався на посаді зовсім недовго. 62-річний тренер очолив клуб з Чемпіоншипа лише у листопаді 2020-го року. Команда встигла зіграти під його керівництвом 10 поєдинків.

Великою перевагою португальського спеціаліста є те, що він має досвід роботи у англійському чемпіонаті. Раніше він працював у Барнслі. Звідти його кар'єра несподівано завернула в Україну. Колишньому наставнику пророкували велике майбутнє у львівських Карпатах. Лише три місяці пробув Жозе у структурі львів'ян та покинув УПЛ заради Чонбук Моторс.

Боси львівського клубу не дали "добро" на відставку тренера. Але сам наставник вирішив скористатись опцією викупу власної угоди.