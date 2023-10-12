"Это будет потрясающе": известный тренер рассказал, верит ли, что Фьюри и Усик подерутся зимой

Уже в ближайшие месяцы предстоит бой за абсолютного чемпиона в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако до этого у британца еще будет битва против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Бой между одними из лучших панчеров мира состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Следить за поединком будущего соперника приедет и Александр Усик, ожидается, что там могут появиться новости об окончательной дате боя за абсолютного чемпиона

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Бой будет провести сложно, но возможно

Пока она неизвестна, но отмечается, что суперфайт должен состояться до 10 марта, когда начнется Рамадан

Бывший тренер Даниэля Дюбуа поделился мыслями о реальности успеть организовать это сражение в указанный срок. У Шейна Макгигана есть скепсис относительно проведения этого события, ведь Тайсон Фьюри может не возобновиться, если бой против Фрэнсиса Нганну пойдет не по его сценарию, но верит, что все возможно.

Если у кого-то и была возможность устроить это сражение, то это саудовцы. Я считаю, что у них есть временные рамки для организации этого поединка, но мне они не кажутся нереалистичными. У Фьюри назначен бой с Фрэнсисом Нганну, однако, сколько он продлится?



Регламент предполагает 12 раундов? Я даже не уверен. Хотя нет, это 10-раундовое сражение, и Тайсон должен выйти из него без травм. Фьюри следует не тратить время и сразу вернуться в лагерь. Если они устроят поединок в феврале, то это будет потрясающе.

– сказал Макгиган.

Напомним, что бой между Фьюри и Усиком должен был состояться еще 29 апреля 2023 года, но из-за жадности обладателя титула WBC сторонам тогда не удалось договориться. На этот раз боксеры подписали индивидуальные контракты. Поэтому уже в ближайшее время должен определиться первый в истории хевивейта абсолютный чемпион, который будет обладать четырьмя поясами.