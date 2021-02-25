Нил Леннон покинул пост главного тренера шотландского Селтика. Теперь клуб находится в активном поиске нового наставника, которым может стать Фрэнк Лэмпард.

24 февраля Селтик расстался с уже экс-наставником Нилом Ленноном. Пока клуб не определился с новым специалистом, то исполняющим обязанности главного тренера будет Джон Кеннеди.

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Новый тренер Селтика: кандидаты

Одним из главных претендентов на этот пост является бывший наставник Челси Фрэнк Лэмпард, покинувший лондонцев 25 февраля 2021 года. Руководство "пенсионеров" не устроили результаты, которые показывала команда из Лондона.

Также на эту должность претендует нынешний главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк. Как сообщало издание Mirror, Селтик вел переговоры с Рафаэлем Бенитесом

Леннон покинул пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Этот сезон для "кельтов" складывается, мягко говоря, плохо. Селтик сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от Ференцвароша Сергея Реброва, а в группе Лиги Европы заняли последнее место.

На внутренней арене также дела обстоят не лучше. Лидер чемпионата Рейнджерс сумел оторваться от "обручей" уже на 18 пунктов. Селтик почти на 100% потерял шансы на "золото" в чемпионате Шотландии.

Следующий матч Селтик проведет уже 27 февраля дома против Абердина.