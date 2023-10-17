На тлі скандалу з втечею до Росії футболіста Шахтаря Олександра Роспутька, з'явилася інформація про інший випадок, який трапився з двома працівниками Кривбасу. SMM-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв у складі делегації жіночої команди криворіжців виїхали за кордон та не повернулися в Україну.

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Вирішив не повертатися через сімейні обставини

Колишній SMM-фахівець Кривбасу і експресаташе донецького Олімпіка Роман Лопатін вважає, що не порушив закони України. Він офіційно перетнув кордон та залишився в Європі через сімейні обставини.

"Не розумію, чому це так резонувало. Офіційно я ніякого закону не порушував, у Конституції України немає ніякої заборони ні на виїзд, ні на в’їзд. Я виїхав офіційно, не перетинав кордон якось нелегально.

Мою історію журналісти розкрутили на тлі хайпу від вчинку футболіста Шахтаря Роспутька, який поїхав до рашки. Це взагалі треш.

У мене виникли певні сімейні обставини, про які я не можу сказати публічно, тому я вирішив не повертатися. Я заздалегідь звільнився з Кривбаса", – розповів Лопатін.

На думку Лопатіна, у нас в країні діють подвійні стандарти. Коли футболістам дозволяється укладати контракти із закордонними клубами, а працівникам інших професій ні.

У нас під час війни поїхали Довбик, Трубін, Мудрик, Гармаш. Чому всі мовчать щодо них? І це я назвав тільки найвідоміших футболістів. У нас якісь подвійні стандарти. Я не рвав стосунків з Україною, підтримував, підтримую і буду підтримувати свою країну та продовжую донатити. Що саме мені інкримінують? Я ніякого закону не порушував,

– зазначив Лопатін.

Ситуація подібна до трансферів футболістів

Колишній працівник Кривбасу розповів, що виїхав ще в середині літа. Тоді жіноча команда Кривбасу готувалася до матчів жіночої Ліги чемпіонів та проводила спаринги в Польщі. Тоді до нього приїхали родичі, які забрали його. Розставання з Кривбасом відбулося цивілізовано. Наразі Лопатін працює в Німеччині, де незабаром відбудеться його презентація.

Зараз я знаходжуся у Німеччині. Я, як футболіст, підписав контракт з клубом п’ятої ліги – Цеденік. Скоро буде презентація. Тобто у мене така сама ситуація, як з іншими нашими футболістами, які грають за кордоном. Коли зміняться обставини, планую повертатися в Україну, але наразі це неможливо,

– розповів Лопатін.

Раніше повідомлялося, що Кривбас не сприяв втечі Романа Лопатіна та Романа Медведєва. Клуб повідомив про зникнення працівника в поліцію, Міністерство молоді та спорту України та ДПСУ. Зазначимо, що Кривбас досі офіційно не прокоментував факт зникнення своїх працівників.