Бывший пилот Red Bull Албон возвращается в Формулу-1

Тайско-британский гонщик Алекс Албон возвращается в Формулу-1. Бывший основной пилот Red Bull вновь будет выступать в "королеве автоспорта" с сезона-2022.

Албон будет выступать за Williams

В Williams назвали состав на сезон 2022 года. Компанию канадцу Николасу Латифу составит Алекс Элбон, который возвращается в Формулу-1 после летнего перерыва.

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25-летний Албон заменит в Williams британца Джорджа Расселла. Последний с нового сезона будет выступать за Mercedes.

Заметим, что Албон по итогам сезона-2020 потерял место основного пилота Red Bull.

Алекс остался в Red Bull, но смирился с ролью резервиста для Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Последний, к слову, пришел в команду на замену Албону.