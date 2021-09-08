Бывший пилот Red Bull Албон возвращается в Формулу-1
8 сентября 2021 , 15:54Читати новину українською
Источник:Формула-1
Тайско-британский гонщик Алекс Албон возвращается в Формулу-1. Бывший основной пилот Red Bull вновь будет выступать в "королеве автоспорта" с сезона-2022.
Албон будет выступать за Williams
В Williams назвали состав на сезон 2022 года. Компанию канадцу Николасу Латифу составит Алекс Элбон, который возвращается в Формулу-1 после летнего перерыва.
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25-летний Албон заменит в Williams британца Джорджа Расселла. Последний с нового сезона будет выступать за Mercedes.
Заметим, что Албон по итогам сезона-2020 потерял место основного пилота Red Bull.
Алекс остался в Red Bull, но смирился с ролью резервиста для Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Последний, к слову, пришел в команду на замену Албону.
- Кроме Албона и Расселла команду сменил финский гонщик Валттери Боттас. Двукратный вице-чемпион мира покидает Mercedes и с нового сезона будет выступать за Alfa Romeo.
- Боттас заменит в Alfa Romeo своего титулованного земляка Кими Райкконена, который объявил о завершении карьеры после сезона-2021.