Албон виступатиме за Williams

У Williams назвали склад на сезон 2022 року. Компанію канадцю Ніколасу Латіфі складе Алекс Елбон, який повертається у Формулу-1 після річної перерви.

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25-річний Албон замінить у Williams британця Джорджа Расселла. Останній з нового сезону виступатиме за Mercedes.

Зауважимо, що Албон за підсумками сезону-2020 втратив місце основного пілота Red Bull.

Алекс залишився у Red Bull, але змирився з роллю резервіста для Макса Ферстаппена та Серхіо Переса. Останній, до слова, прийшов у команду на заміну Албону.