Бывший партнер Коноплянки не поедет на ЧМ-2022 из-за жуткой травмы колена: ужасное фото

Амин Харит неудачно провел игру 15-го тура чемпионата Франции против Монако. Полузащитник неудачно пошел в подкат, из-за чего его коленная чашечка сместилась в сторону.

Меньше недели осталось до старта чемпионата мира по футболу. На турнир поедут пять африканских сборных, в том числе и национальная команда Марокко.

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На прошлой неделе коуч "Атласских львов" Валид Реглали объявил заявку на турнир, но теперь ему придется производить изменения. Чемпионат мира вынужден будет пропустить ведущий хавбек команды Амин Харит, пишет 24 канал.

Видеообзор матча Монако – Марсель:

В воскресенье игрок Марселя вышел в старте на матч 15-го тура Лиги 1 против Монако. Однако в середине второго тайма Амин получил серьезную травму колена и вынужден был покинуть поле.



Колено Амина Харита / https://twitter.com/walid_yamaha78

Как видно на фото, коленная чашечка Амина съехала в сторону. Пока есть вероятность, что Хариту не понадобится операция, но даже в лучшем случае он не вернется на поле раньше января 2023 года. Поэтому на Мундиале Амин точно не поможет Марокко.

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25-летний футболист выступает за сборную с 2017 года, наиграв за это время 16 матчей. До Марселя Харит играл за Нант и Шальке. В немецком клубе он даже пересекался с украинцем Евгением Коноплянкой.

. Марокко на ЧМ-2022 попало в группу F. Там африканцы будут противостоять Хорватии (23 ноября), Бельгии (27 ноября) и Канаде (1 декабря).