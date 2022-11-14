Менше тижня залишилось до старту чемпіонату світу з футболу. На турнір поїде п'ять африканських збірних, в тому числі і національна команда Марокко.

До теми Вивернув ногу в інший бік: польський воротар пропустить ЧС-2022 через моторошну травму – відео

Минулого тижня коуч "Атлаських левів" Валід Реглалі оголосив заявку на турнір, але тепер йому доведеться робити зміни. Чемпіонат світу вимущений буде пропустити провідний хавбек команди Амін Харіт, пише 24 канал.

Відеоогляд матчу Монако – Марсель:

У неділю гравець Марселя вийшов у старті на матч 15 туру Ліги 1 проти Монако. Однак в середині другого тайму Амін отримав серйозну травму коліна та вимушений був залишити поле.



Коліно Аміна Харіта / https://twitter.com/walid_yamaha78

Як видно на фото, колінна чашечка Аміна з'їхала вбік. Поки є ймовірність, що Харіту не знадобиться операція, але навіть у найкращому випадку він не повернеться на поле раніше січня 2023 року. Тому на Мундіалі Амін точно не допоможе Марокко.

Читайте також Мессі поведе "альбіселесте" за третім чемпіонством: Аргентина оголосила склад на ЧС-2022

25-річний футболіст виступає за збірну з 2017 року, награвши за цей час 16 матчів. До Марселя Харіт грав за Нант та Шальке. У німецькому клубі він навіть перетинався з українцем Євгеном Коноплянкою.

Важливо знати. Марокко на ЧС-2022 потрапило у групу F. Там африканці будуть протистояти Хорватії (23 листопада), Бельгії (27 листопада) та Канаді (1 грудня).