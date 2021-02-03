Защитник Торонто Фред Ванвлит в матче с Орландо (123:108) набрал 54 очка и обновил рекорд франшизы по результативности.

Источник: 24 канал

Прежде это достижение принадлежало Демар ДеРозану (52). У Ванвлит 54 очка – 17 из 23 с игры, 11 из 14 трехочковых, 9 из 9 с линии штрафных.

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Ванвлит стал новым рекордсменом НБА по количеству набранных очков среди игроков, которые не были выбраны на драфте. Предыдущим обладателем рекорда был Мозес Мэлоун (53).

Также Ванвлит побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых среди незадрафтованных баскетболистов. Это достижение один из лидеров Торонто отобрал у двух действующих игроков – Данкана Робинсона (Майами) и Уэсли Мэттьюза (Лейкерс).

Фред Ванвлит в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 20,4 очка, 4,3 подбора и 6,2 передачи.