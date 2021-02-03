Захисник Торонто Фред Ванвліт в матчі з Орландо (123:108) набрав 54 очки і оновив рекорд франшизи по результативності.

Джерело: 24 канал

Перш це досягнення належало Демар ДеРозану (52). У Ванвліт 54 очки – 17 з 23 з гри, 11 з 14 триочкових, 9 з 9 з лінії штрафних.

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Ванвліт став новим рекордсменом НБА за кількістю набраних очок серед гравців, які не були обрані на драфті. Попереднім володарем рекорду був Мозес Мелоун (53).

Також Ванвліт побив рекорд НБА за кількістю точних триочкових серед незадрафтованних баскетболістів. Це досягнення один з лідерів Торонто відібрав у двох діючих гравців – Данкана Робінсона (Майамі) і Веслі Меттьюза (Лейкерс).

Фред Ванвліт в поточному сезоні в середньому за гру набирає по 20,4 очка, 4,3 підбору і 6,2 передачі.