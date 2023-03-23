Андре Фелипе на заре своей карьеры подавал большие надежды на футбольное будущее. Однако бразилец не сумел сполна воспользоваться своим талантом.

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32-летний экс-форвард Динамо пошел ко дну в прямом и переносном смысле. Мало того, что он выбрал себе чемпионат страны-агрессора, так еще и подписал контракт с аутсайдером первенства московским Торпедо. Контракт с последней командой чемпионата подписан до завершения сезона.

Провал Андре в Динамо