Андре Фелипе на заре своей карьеры подавал большие надежды на футбольное будущее. Однако бразилец не сумел сполна воспользоваться своим талантом.
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32-летний экс-форвард Динамо пошел ко дну в прямом и переносном смысле. Мало того, что он выбрал себе чемпионат страны-агрессора, так еще и подписал контракт с аутсайдером первенства московским Торпедо. Контракт с последней командой чемпионата подписан до завершения сезона.
Провал Андре в Динамо
- Напомним, что в 2010 году киевское Динамо заплатило Сантосу 8,1 миллиона евро за переход бразильского вундеркинда. На тот момент, 19-летний нападающий уже играл за главную команду "пентакампеонов".
- Однако за 9 поединков в составе "сине-белых" Андре сумел отличиться только одним ассистом. Киевляне отдали незабивного форварда в аренду во французский Бордо, где он продолжил безголевую серию.
- Лишь с возвращением на родину Андре сумел вернуть бомбардирские качества. А Динамо сумело избавиться от ненужного форварда, продав его за 5,8 миллиона евро в бразильского Атлетико Минейро.
- Андре еще дважды попытался вернуться в Европу (Спортинг и Газиантеп), но снова неудачно.
- Последним клубом 32-летнего игрока была бразильская Куяба, за которую он в 21-м матче забил 3 гола.
- Трансферная стоимость бывшего нападающего сборной Бразилии составляет 500 тысяч евро.