Андре Феліпе на зорі своєї кар'єри подавав великі надії на футбольне майбутнє. Проте бразилець не зумів сповна скористатися своїм талантом.
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32-річний ексфорвард Динамо пішов на дно в прямому і переносному значенні. Мало того, що він обрав собі чемпіонат країни-агресора, то ще й підписав контракт з аутсайдером першості московським Торпедо. Контракт з останньою командою чемпіонату підписаний до завершення сезону.
Провал Андре в Динамо
- Нагадаємо, що у 2010 році київське Динамо заплатило Сантосу 8,1 мільйона євро за перехід бразильського вундеркінда. На той момент, 19-річний нападник вже грав за головну команду "пентакампеонів".
- Проте за 9 поєдинків у складі "синьо-білих" Андре зумів відзначитися лише одним асистом. Кияни віддали незабивного форварда в оренду до французького Бордо, де він продовжив безгольову серію.
- Лише з поверненням на батьківщину Андре зумів повернути бомбардирські якості. А Динамо зуміло позбутися непотрібного форварда, продавши його за 5,8 мільйона євро у бразильський Атлетіко Мінейро.
- Андре ще двічі спробував повернутися до Європи (Спортинг та Газіантеп), але знов невдало.
- Останнім клубом 32-річного гравця була бразильська Куяба, за яку він у 21-му матчі забив 3 голи.
- Трансферна вартість колишнього нападника збірної Бразилії становить 500 тисяч євро.