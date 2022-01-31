Бывший лидер Зари Сайядманеш перешел в английский клуб

Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в английском Чемпионшипе. Халл Сити арендовал иранского форварда.

Будет зажигать в Англии

Футболист будет выступать в футболке Халл Сити до конца сезона-2021/2022. Новый клуб Аллахьяра Сайядманеша выступает во второй по силе лиге Англии.

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Иранский нападающий в последний день 2021 года покинул Зарю, вернулся в Фенербахче и уже через месяц отправился в новую команду.

Его соглашение с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Стоимость Аллахьяра составляет 3 миллиона евро.

Новый клуб иранца занимает 19-е место в таблице Чемпионшипа – 32 очка.

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