Бывший форвард Шахтера Луис Адриано попал в аварию в Бразилии. Футболист 1 апреля получил положительный тест на коронавирус, поэтому должен был находиться на самоизоляции.

ДТП с участием экс-футболиста "горняков"

Экс-футболист "горняков" Луис Адриано совершил сразу два серьезных нарушения. Он попал в ДТП, когда должен был находиться дома на самоизоляции.

Читайте также В России прямо во время матча неожиданно умер 18-летний футболист

Луис Адриано вышел в супермаркет, который расположен недалеко от базы Палмейрас, за который сейчас выступает бразилец, чтобы забрать оттуда свою мать. Футболист на выезде с парковочного места сбил человека на велосипеде. Пострадавший получил повреждения средней степени тяжести.

Футболист сразу же вызвал машину скорой помощи, а также сам оказал первую помощь до приезда медиков.

Видео с места аварии

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Правда, в это время игрок должен был находиться дома на самоизоляции. 1 апреля Адриано получил положительный тест на коронавирус. Бразильский клуб сразу отправил Луиса на карантин. Однако из-за аварии все узнали, что форвард нарушал рекомендации медиков.

Сам нападающий Палмейрас уже прокомментировал этот инцидент в своем инстаграме, где извинился. У форварда нет никаких симптомов болезни и он чувствует себя хорошо. Но признает, что совершил ошибку: "Да, я не должен был выходить из дома. Я допустил ошибку, признаю ее".