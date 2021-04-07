Бывший лидер Шахтера на машине сбил велосипедиста в Бразилии: видео
Бывший форвард Шахтера Луис Адриано попал в аварию в Бразилии. Футболист 1 апреля получил положительный тест на коронавирус, поэтому должен был находиться на самоизоляции.
Источник:UOL Esporte
ДТП с участием экс-футболиста "горняков"
Экс-футболист "горняков" Луис Адриано совершил сразу два серьезных нарушения. Он попал в ДТП, когда должен был находиться дома на самоизоляции.
Читайте также В России прямо во время матча неожиданно умер 18-летний футболист
Луис Адриано вышел в супермаркет, который расположен недалеко от базы Палмейрас, за который сейчас выступает бразилец, чтобы забрать оттуда свою мать. Футболист на выезде с парковочного места сбил человека на велосипеде. Пострадавший получил повреждения средней степени тяжести.
Футболист сразу же вызвал машину скорой помощи, а также сам оказал первую помощь до приезда медиков.
Видео с места аварии
Правда, в это время игрок должен был находиться дома на самоизоляции. 1 апреля Адриано получил положительный тест на коронавирус. Бразильский клуб сразу отправил Луиса на карантин. Однако из-за аварии все узнали, что форвард нарушал рекомендации медиков.
Сам нападающий Палмейрас уже прокомментировал этот инцидент в своем инстаграме, где извинился. У форварда нет никаких симптомов болезни и он чувствует себя хорошо. Но признает, что совершил ошибку: "Да, я не должен был выходить из дома. Я допустил ошибку, признаю ее".
- Адриано выступает за Палмейрас с конца июня 2019 года. В этом сезоне провел за клуб 2 матча на Клубном чемпионате мира, где не отличился результативными действиями.
- Команда Луиса в чемпионате идет на 7 месте, в их активе 58 очков.
Поделиться новостью