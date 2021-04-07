Колишній форвард Шахтаря Луїс Адріано потрапив в аварію у Бразилії. Футболіст 1 квітня отримав позитивний тест на коронавірус, тому повинен був перебувати на самоізоляції.

ДТП за участю ексфутболіста "гірників"

Ексфутболіст "гірників" Луїс Адріано зробив відразу два серйозних порушення. Він потрапив у ДТП, коли мав перебувати вдома на самоізоляції.

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Луїс Адріано вирушив у супермаркет, щоб забрати звідти свою матір, який розташований неподалік від бази Палмейраса, за який зараз виступає бразилець. Футболіст на виїзді з паркувального місця збив людину на велосипеді. Постраждалий отримав ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Футболіст відразу ж викликав машину швидкої допомоги, а також сам надав першу допомогу до приїзду медиків.

Відео з місця аварії

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Щоправда, у цей час гравець повинен був перебувати вдома на самоізоляції. 1 квітня Адріано отримав позитивний тест на коронавірус. Бразильський клуб відразу відправив Луїса на карантин. Однак черед аварію усі дізнались, що форвард порушував рекомендації медиків.

Сам нападник Палмейраса вже прокоментував цей інцидент у своєму інстаграмі, де попросив вибачення. Форвард немає жодних симптомів хвороби та почувається добре. Але визнає, що зробив помилку: "Так, я не повинен був виходити з дому. Я припустився помилки, визнаю її".