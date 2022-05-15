Бывший лидер Шахтера Коста положил гол-конфетку в США: видео результативного удара
Бывший игрок Шахтера Дуглас Коста отметился голом в США. Бразилец забил красивый гол за Лос-Анджелес Гэлакси.
Гениальный гол по стандарту
15 мая Лос-Анджелес Гэлакси сыграл дома против Далласа. Хозяева проиграли второй команде сезона, а единственный гол за команду Грега Венни забил Дуглас Коста, сообщает 24 канал.
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Первую часть матча хозяева полностью провалили. Футболисты Далласа уже к 25-й минуте сделали счет разгромным 0:3.
Лишь после отдыха Лос-Анджелес Гэлакси включился и отквитал один мяч. Хозяева заработали право на штрафную с опасной позиции. Следовать стандарту взялся Дуглас Коста. Бразилец получил сброс пяткой и закрутил в нижний дальний угол ворот соперника.
Это был второй гол Косты в МЛС за 10 сыгранных поединков. Футболист провел на поле 611 минуты.
Видео гола Дугласа Косты
К сожалению, даже такой безумный гол Косты не помог команде хотя бы сравнять счет. Даллас больше не забивал, но уже не требовалось. В итоге – 1:3 победа гостей.
Лос-Анджелес Гэлакси после 11 туров идет на четвертой позиции, имея в своем активе 19 очков. Даллас опережает оппонента на три пункта – 2 балла и второе место в турнирной таблице МЛС в Западной конференции. Лидером является Лос-Анджелес – 23 балла, а тройку лучших команд замыкает Остин (20 очков).
Карьера Дугласа Косты
- Донецкий Шахтер стал фундаментом становления Косты как футболиста. В январе 2010 года перешел из Гремио в "горняки".
- В Украине Дуглас провел пять лет и стал лидером команды. После чего поиграл за мюнхенскую Баварию и туринский Ювентус.
- В мае 2021 года вернусь в родную Бразилию, надев футболку Гремио.
- С февраля 2022 года выступает за Лос-Анджелес Гэлакси на правах аренды, которая заканчивается уже в июне 2022-го.
- По данным Transfarmarkt, стоимость футболиста составляет 3,5 миллионов евро.