Гениальный гол по стандарту

15 мая Лос-Анджелес Гэлакси сыграл дома против Далласа. Хозяева проиграли второй команде сезона, а единственный гол за команду Грега Венни забил Дуглас Коста, сообщает 24 канал.

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Первую часть матча хозяева полностью провалили. Футболисты Далласа уже к 25-й минуте сделали счет разгромным 0:3.

Лишь после отдыха Лос-Анджелес Гэлакси включился и отквитал один мяч. Хозяева заработали право на штрафную с опасной позиции. Следовать стандарту взялся Дуглас Коста. Бразилец получил сброс пяткой и закрутил в нижний дальний угол ворот соперника.

Это был второй гол Косты в МЛС за 10 сыгранных поединков. Футболист провел на поле 611 минуты.

Видео гола Дугласа Косты

К сожалению, даже такой безумный гол Косты не помог команде хотя бы сравнять счет. Даллас больше не забивал, но уже не требовалось. В итоге – 1:3 победа гостей.

Лос-Анджелес Гэлакси после 11 туров идет на четвертой позиции, имея в своем активе 19 очков. Даллас опережает оппонента на три пункта – 2 балла и второе место в турнирной таблице МЛС в Западной конференции. Лидером является Лос-Анджелес – 23 балла, а тройку лучших команд замыкает Остин (20 очков).

Карьера Дугласа Косты