Геніальний гол зі стандарту

15 травня Лос-Анджелес Гелаксі зіграв вдома проти Далласа. Господарі програли другій команді сезону, а єдиний гол за команду Грега Венні забив Дуглас Коста, повідомляє 24 канал.

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Першу частину матчу господарі повністю провалили. Футболісти Далласа вже до 25-ї хвилини зробили рахунок розгромним 0:3.

Лише після відпочинку Лос-Анджелес Гелаксі увімкнувся ат відквитав один м'яч. Господарі заробили право на штрафний із небезпечної позиції. Виконувати стандарт взявся Дуглас Коста. Бразилець отримав скидання п'яткою та закрутив у нижній дальній кут воріт суперника.

Це був другий гол Кости у МЛС за 10 зіграних поєдинків. Футболіст провів на полі 611 хвилин.

Відео голу Дугласа Кости

На жаль, навіть такий шалений гол Кости не допоміг команді бодай зрівняти рахунок. Даллас більше не забивав, але вже не було потрібно. У підсумку – 1:3 перемога гостей.

Лос-Анджелес Гелаксі після 11 турів йде на четвертій позиції, маючи у своєму активі 19 очок. Даллас випереджає опонента на три пункти – 2 бали та друга сходинка у турнірній таблиці МЛС у Західній конференції. Лідером є Лос-Анджелес – 23 бали, а трійку найкращих команд замикає Остін (20 очок).

Кар'єра Дугласа Кости