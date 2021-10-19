Деталей касательно соглашения украинского баскетболиста с клубом нет.

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До этого Фесенко выступал за Днепр. Но в прошлом сезоне сыграл всего в трех матчах за команду – дважды в чемпионате (по три минуты), еще одну игру – в квалификации Лиги чемпионов.

Начинал свою карьеру в Украине он в клубах Азовмаш и Черкасские Мавпы, после чего в 2007 году был выбран на драфте НБА под 38-м номером командой Филадельфия Севенти Сиксерс. Однако сразу был обменян в Юта Джаз. Там он выступал, пока в сезоне 2011/2012 не перешел в Индиану Пэйсерс.

В январе 2013 года Фесенко вернулся в Украину, подписав контракт с Донецком. В ноябре покинул команду, перейдя в польский Шленск, но так и не сыграл ни одного матча.

В 2014 году Фесенко снова попробовал свои силы в США, выступая за команды D-League.

5 ноября 2014 года Фесенко переехал в Россию – сначала в Автодор Саратов, потом – Локомотив-Кубань.

За 2016 год Фесенко успел сменить сразу три команды – итальянскую Канту, Монако из чемпионата Франции и итальянский Авеллино.

С сезона 2018/2019 Фесенко выступал за Днепр.