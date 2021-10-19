Деталей щодо угоди українського баскетболіста з клубом немає.

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До цього Фесенко виступав за Дніпро. Але в минулому сезоні зіграв лише у трьох матчах за команду – двічі в чемпіонаті (по три хвилини), ще одну гру – у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Розпочинав свою кар'єру в Україні він у клубах Азовмаш та Черкаські Мавпи, після чого у 2007 році був обраний на драфті НБА під 38-им номером командою Філадельфія Севенті Сіксерс. Однак одразу був обміняний в Юта Джаз. Там він виступав, поки в сезоні 2011/2012 не перейшов в Індіану Пейсерс.

В січні 2013 року Фесенко повернувся до України, підписавши контракт з Донецьком. В листопаді покинув команду, перейшовши до польського Шльонська, але так і не зіграв жодного матчу.

У 2014 році Фесенко знову спробував свої сили в США, виступаючи за команди D-League.

5 листопада 2014 року Фесенко переїхав до Росії – спочатку до Автодор Саратов, згодом – Локомотив-Кубань.

За 2016 рік Фесенко встиг змінити одразу три команди – італійську Канту, Монако з чемпіонату Франції та італійським Авелліно.

З сезону 2018/2019 Фесенко виступав за Дніпро.