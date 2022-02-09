Бывший лидер Карпат станет игроком российского ЦСКА: львовский клуб получит деньги

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль станет игроком российского ЦСКА. В свое время он выступал за львовские Карпаты, которые оставили за собой часть прав на игрока.

Хорхе Карраскаль сейчас выступает за аргентинский Ривер Плейт. Он туда перешел из львовских Карпат. При этом украинская команда сохранила за собой право на 11% от суммы следующего трансфера футболиста.

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Теперь же футболист должен стать игроком российского ЦСКА. Московский клуб согласовал сначала его аренду до конца сезона. Но в контракте предусмотрено условие обязательного выкупа контракта при выполнении определенных условий.

При этом сообщается, что ЦСКА уже согласовал контракт с футболистом, который будет действовать до 2026 года.

Однако суммы трансфера не указаны. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,2 миллиона евро.

Какие Карпаты получат деньги

Но тут стоит отметить, что часть суммы трансфера получит КПФ "Карпаты". Это футбольный клуб, где в свое время президентом был Петр Дыминский. И который свою долю передал Олегу Смалийчуку. Но ему не удалось договориться со "вторым инвестором" о передаче прав на клуб. Поэтому этот клуб больше не выступает в профессиональном футболе, но оставил за собой юридическое лицо.

Зато "Карпаты", которые сейчас выступают во второй лиге – это вновь созданный клуб, который юридически не связан со своим предшественником. Поэтому эта команда деньги от трансфера Карраскаля не получит.