Бывший защитник ФК "Днепр" Дуглас Баселар в шаге от подписания контракта с "Днепром-1".

По информации FCDnipro.com бразилец уже вылетел в Украину для прохождения медосмотра и в ближайшее время прибудет в расположение клуба.

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Днепряне уже дозаявили форварда Алексея Чичикова, продлили контракт с 37-летним капитаном Сергеем Кравченко, подписали голкипера Богдана Сарнавского и арендовали вингера "Динамо" Сергея Булецу.

В первом туре нового сезона команда Михайленко сыграла вничью с "Ингульцом" (1:1). 12 сентября СК "Днепр-1" дома будет принимать"Олимпик".

Что известно о Дугласе

С 2013-го до 2016 года бразилец играл за "Днепр". С днепрянами Дуглас занимал второе место в чемпионате Украины и выходил в финал Лиги Европы в 2015 году.

После выступлений в Украине защитник вернулся на родину, где в течение трех лет играл в "Сан-Паулу" и "Шапекоенсе". С января 30-летний Дуглас находится в статусе свободного агента.