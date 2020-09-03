Колишній захисник ФК "Дніпро" Дуглас Баселар в кроці від підписання контракту з "Дніпром-1".

За інформацією FCDnipro.com, бразилець вже вилетів в Україну для проходження медогляду і найближчим часом прибуде в розташування клубу.

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Дніпряни вже дозаявили форварда Олексія Чичикова, продовжили контракт з 37-річним капітаном Сергієм Кравченком, підписали голкіпера Богдана Сарнавського і орендували вінгера "Динамо" Сергія Булецу.

У першому турі нового сезону команда Михайленка зіграла внічию з "Інгульцем" (1:1). 12 вересня СК "Дніпро-1" вдома прийматиме "Олімпік".

Що відомо про Дугласа

З 2013-го до 2016 року бразилець грав за "Дніпро". З дніпрянами Дуглас посідав друге місце в чемпіонаті України і виходив у фінал Ліги Європи в 2015 році.

Після виступів в Україні захисник повернувся на батьківщину, де протягом трьох років грав у "Сан-Паулу" і "Шапекоенсе". З січня 30-річний Дуглас знаходиться в статусі вільного агента.