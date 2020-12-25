Бывший лидер Динамо забил "расстрельный" победный гол в Турции: видео
В 14-м туре чемпионата Турции по футболу Бешикташ на выезде переиграл Анкарагюджю.
Экс-игрок киевского Динамо Домагой Вида отличился и принес победу стамбульцам в игре. Домагой забил единственный гол в матче на 61-й минуте, пишет 24 канал.
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После подачи со штрафного Рашида Геззала, 24-й номер головой "расстрелял" голкипера соперников.
Стамбульский клуб набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Для Виды этот гол стал вторым в нынешней кампании турецкой Суперлиги.
Карьера Домагоя Виды
- Вида был многолетним лидером Динамо и перешел в Бешикташ в конце декабря 2017 года.
- За это время хорват провел 69 матчей за турецкую команду, отметившись восемью голами.
- Его контракт рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по информации портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
Видео гола Виды
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