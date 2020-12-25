У 14-му турі чемпіонату Туреччини з футболу Бешикташ на виїзді переграв Анкарагюджю.

Ексгравець київського Динамо Домагой Віда відзначився і приніс перемогу стамбульцям у грі. Домагой забив єдиний гол у матчі на 61-й хвилині, пише 24 канал.

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Після подачі зі штрафного Рашида Геззала, 24-й номер головою "розстріляв" голкіпера суперників.

Стамбульський клуб набрав 25 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Для Віди цей гол став другим в нинішній кампанії турецької Суперліги.

Кар'єра Домагоя Віди

Віда був багаторічним лідером Динамо і перейшов у Бешикташ в кінці грудня 2017 року.

За цей час хорват провів 69 матчів за турецьку команду, відзначившись вісьмома голами.

Його контракт розрахований до літа 2022 року, а трансферна вартість, за інформацією порталу Transfermarkt, складає 4 мільйонів євро.

Відео голу Віди