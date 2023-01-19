Бразильский футболист Тайсон со скандалом оставил свой родной Интернасьональ. Однако, похоже, игрок нашел свою команду в Европе.

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Тайсон открывает счет голам в команде Луческу

В своем дебютном поединке за новый клуб экс-футболист Шахтера отличился голом. В матче 1/4 финала Кубка Греции, в котором ПАОК принимал Панатинаикос, Тайсон появился на поле на 68-й минуте.

И уже через три минуты реактивный вингер праздновал взятие ворот. Тайсон красивым обводным ударом удвоил преимущество хозяев поля.

Видео гола Тайсона

Гол бразильца стал последним в поединке, завершившемся со счетом 2:0. Ответный матч состоится на поле Панатинаикоса через неделю.

Напомним, что бразильский вингер стал игроком греческого ПАОКа 14 января. До этого он защищал цвета Интернасьоналя, в который перешел из Шахтера в апреле 2021 года. Тренирует ПАОК сын главного тренера Динамо Мирчи Луческу – Разван.

Отметим, что Тайсон запомнился украинским болельщикам не только яркой игрой, но и любовью к Украине и ее символам. Бразилец выучил слова украинского Гимна и даже поправлял своего тогдашнего одноклубника Вячеслава Шевчука.

Тайсон учит Шевчука Гимна Украины