Бразильский футболист Тайсон со скандалом оставил свой родной Интернасьональ. Однако, похоже, игрок нашел свою команду в Европе.
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Тайсон открывает счет голам в команде Луческу
В своем дебютном поединке за новый клуб экс-футболист Шахтера отличился голом. В матче 1/4 финала Кубка Греции, в котором ПАОК принимал Панатинаикос, Тайсон появился на поле на 68-й минуте.
И уже через три минуты реактивный вингер праздновал взятие ворот. Тайсон красивым обводным ударом удвоил преимущество хозяев поля.
Видео гола Тайсона
Гол бразильца стал последним в поединке, завершившемся со счетом 2:0. Ответный матч состоится на поле Панатинаикоса через неделю.
Отметим, что Тайсон запомнился украинским болельщикам не только яркой игрой, но и любовью к Украине и ее символам. Бразилец выучил слова украинского Гимна и даже поправлял своего тогдашнего одноклубника Вячеслава Шевчука.