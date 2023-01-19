Бразильський футболіст Тайсон зі скандалом залишив свій рідний Інтернасьональ. Проте, схоже на те, що гравець знайшов свою команду у Європі.

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Тайсон відкриває лік голам у команді Луческу

У своєму дебютному поєдинку за новий клуб ексфутболіст Шахтаря відзначився голом. У матчі 1/4 фіналу Кубка Греції, в якому ПАОК приймав Панатінаїкос, Тайсон з'явився на полі на 68-й хвилині.

І вже через три хвилини реактивний вінгер святкував взяття воріт. Тайсон красивим обвідним ударом подвоїв перевагу господарів поля.

Відео голу Тайсона

Гол бразильця став останнім у поєдинку, який завершився з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться на полі Панатінаїкоса через тиждень.

Нагадаємо, що бразильський вінгер став гравцем грецького ПАОКа 14 січня. До цього він захищав кольори Інтернасьоналя, у який перейшов із Шахтаря у квітні 2021 року. Тренує ПАОК син головного тренера Динамо Мірчи Луческу – Разван.

Зазначимо, що Тайсон запам'ятався українським уболівальникам не лише яскравою грою, але і любов'ю до України та її символів. Бразилець вивчив слова українського Гімну і навіть поправляв свого тодішнього одноклубника В'ячеслава Шевчука.

Тайсон вчить Шевчука Гімну України