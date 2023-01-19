Бразильський футболіст Тайсон зі скандалом залишив свій рідний Інтернасьональ. Проте, схоже на те, що гравець знайшов свою команду у Європі.
Читайте також Подає надії: український талант знову забив гол у Англії
Тайсон відкриває лік голам у команді Луческу
У своєму дебютному поєдинку за новий клуб ексфутболіст Шахтаря відзначився голом. У матчі 1/4 фіналу Кубка Греції, в якому ПАОК приймав Панатінаїкос, Тайсон з'явився на полі на 68-й хвилині.
І вже через три хвилини реактивний вінгер святкував взяття воріт. Тайсон красивим обвідним ударом подвоїв перевагу господарів поля.
Відео голу Тайсона
Гол бразильця став останнім у поєдинку, який завершився з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться на полі Панатінаїкоса через тиждень.
Зазначимо, що Тайсон запам'ятався українським уболівальникам не лише яскравою грою, але і любов'ю до України та її символів. Бразилець вивчив слова українського Гімну і навіть поправляв свого тодішнього одноклубника В'ячеслава Шевчука.