Там він провів першу половину сезону-2023/2024, але стикнувся із фінансовими проблемами. Турецький клуб має перед гравцем заборгованість по зарплатні, через що Тете подав у суд.

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У Тете більше українського, ніж у Тимощука

Виходом із ситуації міг стати перехід бразильця в інший колектив, і в нього була така можливість. У зимове трансферне вікно 23-річний футболіст мав фінансово привабливу пропозицію продовження кар'єри в російському Зеніті. Проте бразилець відмовився від такого варіанту.

Повідомляється, що Тете не захотів переходити в "запорєбриковий" клуб через зв'язок з Україною, яку він полюбив за час перебування в Шахтарі. Ба більше, після початку повномасштабного вторгнення бразильський футболіст надавав українцям допомогу, які постраждали від війни, тому цей варіант він не розглядав.

Зазначається, що Тете також мав пропозиції від бразильських клубів, але проти повернення на Батьківщину виступила його дружина, усе через неналежні безпекові умови в рідній країні.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Тете провів 28 матчів за Галатасарай у всіх турнірах. На його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі. Наразі його клуб ділить перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з Фенербахче. Вони після 23 турів відірвалися від найближчого переслідувача на шалені 23 очки.