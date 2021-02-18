Украинский полузащитник Дмитрий Белоног пополнил Енисей, выступающий во втором дивизионе первенства России. Талантливый украинец перешел в статусе свободного агента.

Дмитрий Белоног вернулся в российский чемпионат впервые с 2017 года. Последним клубом 25-летнего полузащитника из Украины был финский Мариехамн. Футболист покинул Финляндию сразу по истечению контракта.

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Возвращение в Россию

В финском чемпионате Билоног провел 10 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Игрок подписал с российской командой соглашение до конца сезона, с возможностью продлить его еще на один год. Новая команда украинца после 26-ти туров занимает во втором по силе дивизионе России 10-ю строчку, набрав 37 очков. Дебют украинца может состояться уже 27 февраля, их соперником станет Волгарь.

Дмитрий Билоног – воспитанник Шахтера, который находился в расположении "горняков" с 2012-2015 годов. После этого поехал за практикой в российский Урал, сыграв там два года. После этого вернулся в Украину, но на правах аренды пополнил состав Звезды. После завершения сезона вернулся в Урал, но так и не начал играть. Далее в его карьере было второе возвращение в украинский чемпионат и снова в Звезду. Летом 2018 года, после того, как его команда вылетела из высшего дивизиона, перешел на правах аренды в Олимпик. Выступал также за минское Динамо.