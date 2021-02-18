Бывший игрок Олимпика променял Финляндию на Россию
Украинский полузащитник Дмитрий Белоног пополнил Енисей, выступающий во втором дивизионе первенства России. Талантливый украинец перешел в статусе свободного агента.
Источник:офіційний сайт Єнісею
Дмитрий Белоног вернулся в российский чемпионат впервые с 2017 года. Последним клубом 25-летнего полузащитника из Украины был финский Мариехамн. Футболист покинул Финляндию сразу по истечению контракта.
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Возвращение в Россию
В финском чемпионате Билоног провел 10 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Игрок подписал с российской командой соглашение до конца сезона, с возможностью продлить его еще на один год. Новая команда украинца после 26-ти туров занимает во втором по силе дивизионе России 10-ю строчку, набрав 37 очков. Дебют украинца может состояться уже 27 февраля, их соперником станет Волгарь.
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