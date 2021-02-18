Ексгравець Олімпіка проміняв Фінляндію на Росію
Український півзахисник Дмитро Білоног поповнив Єнісей, який виступає у другому дивізіону першості Росії. Талановитий українець перейшов у статусі вільного агента.
Джерело:офіційний сайт Єнісею
Дмитро Білоног повернувся у російський чемпіонат вперше з 2017 року. Останнім клубом 25-річного півзахисника з України був фінський Марієхамн. Футболіст покинув Фінляндію відразу по закінченню контракту.
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Повернення у Росію
У фінському чемпіонаті Білоног провів 10 матчів, у яких одного разу відзначився у воротах суперника. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро.
Гравець підписав з російською командою угоду до кінця сезону, з можливістю продовжити її ще на один рік. Нова команда українця після 26-ти турів посідає у другому за силою дивізіоні Росії 10-ту сходинку, набравши 37 очок. Дебют українця може відбутись вже 27 лютого, їх суперником стане Волгарь.
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