Экс-нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О попал в серьезную аварию в Камеруне. Жизни футболиста ничего не угрожает.

Авария с участием бывшего футболиста произошла вблизи города Нконгсамба (Камерун). Автомобиль, которым управлял игрок, возвращался с фестиваля и столкнулся с туристическим автобусом. Фото с места аварии обнародовало издание Mundo Deportivo.

Стоит увидеть: 11 голов за 141 минуту: команды выдали матч-шедевр в Кубке Англии – видео

Авария в Камеруне

По обнародованным фотографиям можно понять, что столкновение было лобовым. Внедорожник Это'О был сильно поврежден, а вот Самюэлю сильно повезло не нанести себе сложных травм.

Бывший футболист находится в стабильном состоянии. Больше информации о здоровье камерунца и детали самой аварии не сообщаются.

Родственники экс-игрока "Барселоны" также не разглашают никакой информации о ДТП.

Samuel Eto’o ha sufrido un accidente de coche en Camerún, según han informado fuentes de su familia a la BBC, que han añadido que el ex jugador del Barça está estable, pero sin concretar qué tipo de daños ha sufrido ni en qué hospital se encuentrahttps://t.co/kDzKT3xEMM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 8, 2020

Это'О за свою карьеру сыграл за добрый десяток футбольных команд. Камерунец известен по выступлениям в "Реале", "Интере", "Анжи", "Челси", "Сампдории", "Эвертоне". Наибольшего успеха нападающий достиг в составе "Барселоны", в которой провел 5 лет, приняв участие в 145 матчах, где 108 раз огорчал вратарей соперников.

В составе национальной сборной Камеруна Это'О стал чемпионом Олимпиады-2000 и дважды чемпионом Кубка африканских наций.

Самюэль объявил о завершении футбольной карьеры в начале сентября 2019 года, покинув "Катар СК". Камерунец планировал начать обучение в Гарварде, но решил вернуться на поле во второй половине сезона.



ДТП с участием Это'О​ / Фото: afropages.fr



Автомобиль футболиста после аварии​ / Фото: afropages.fr