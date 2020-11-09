Матч 1-го раунда Кубка Англии между "Торки Юнайтед" и "Кроули Таун" запомнился бешеной результативной перестрелкой обеих команд. Клубы провели на поле 141 минуту и отличались в воротах 11 раз.

8 ноября начался первый раунд кубкового турнира в Англии. Болельщики не ожидали увидеть такого матча от местных команд, который оказался лучше поединков Лиги чемпионов с участием футбольных грандов, пишет 24 канал.

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Безумный матч

До 83-й минуты "Торки Юнайтед", которые были хозяевами матча, уверенно побеждали 2:0. А затем на поле творилось что-то невероятное. "Кроули" удалось сократить счет после 11-метрового удара. Из-за травмы голкипера гостей главный арбитр встречи добавил к основному времени аж 21-на минуту.

За это время команды еще трижды смогли записать свои фамилии на табло. Основное время матча завершилось боевой ничьей 3:3.

На команды ждали два дополнительных тайма по 15 минут. В конце первого тайма "Торки" вышел вперед в счете, а уже на старте второго удвоил преимущество. Но гости не опустили руки и нашли в себе силы, чтобы создать камбэк. Они замечательным трижды сумели отличиться в воротах хозяев.

В итоге матч завершился со счетом 5:6. И да, да, это не счет за пенальти, как все могли подумать, а результат четырех таймов.

Благодаря волевой победе гости вышли в следующий раунд Кубка страны.

Торки Юнайтед – Кроули Таун видеообзор