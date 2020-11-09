Колишній гравець "Барселони" Ето'О потрапив у жахливе ДТП в Камеруні: фото
Екснападник "Барселони" Самуель Ето'О потрапив у серйозну аварію у Камеруні. Життю футболіста нічого не загрожує.
Аварія за участю колишнього футболіста трапилась поблизу міста Нконгсамба (Камерун). Автомобіль, яким керував гравець, повертався з фестивалю та зіткнувся з туристичним автобусом. Фото з місця аварії оприлюднило видання Mundo Deportivo.
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Аварія у Камеруні
За оприлюдненими світлинами можна зрозуміти, що зіткнення було лобовим. Позашляховик Ето'О був сильно пошкоджений, а от Самуелю сильно пощастило не завдати собі складних травм.
Колишній футболіст перебуває у стабільному стані. Більше інформації про здоров'я камерунця та деталі самої аварії не повідомляють.
Родичі ексгравця "Барселони" також не розголошують будь-якої інформації щодо ДТП.
- Ето'О за свою кар'єру зіграв за добрий десяток футбольних команд. Камерунець відомий за виступами у "Реалі", "Інтері", "Анжі", "Челсі", "Сампдорії", "Евертоні". Найбільшого успіху нападник досягнув у складі "Барселони", у якій провів 5 років, взявши участь у 145 матчах, де 108 разів засмучував воротарів суперників.
- У складі національної збірної Камеруну Ето'о став чемпіоном Олімпіади-2000 та двічі чемпіоном Кубка африканських націй.
- Самуель оголосив про завершення футбольної кар'єри на початку вересня 2019 року, покинувши "Катар СК". Камерунець планував розпочати навчання у Гарварді, але вирішив повернутися на поле у другій половині сезону.
ДТП за участю Ето'О / Фото: afropages.fr
Автівка футболіста після аварії / Фото: afropages.fr
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