Бывший игрок Арсенала разнес политику Челси, вспомнив о Мудрыке

Экс-игрок Арсенала, а ныне известный эксперт в британских СМИ, Пол Мерсон, высказал критику относительно стратегии Челси. В частности он вспомнил и Михаила Мудрыка.

Эксперт выразил возмущение относительно клуба, который за последние 1,5 года потратил более миллиарда евро на приобретение новых игроков, включая Михаила Мудрыка. Значительная часть из новичков, среди которых и украинец, получили контракты на 7-8 лет, что является редкостью в современном футболе.

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Что возмущает бывшего игрока

"Проблема команды в том, что тренер Почеттино пришел в момент, когда клуб потратил огромное количество денег на грузовик игроков с 8-летними контрактами. О чем думали в Челси? Тренеру приходится оправдываться, что он этих футболистов не просил. Они застряли и не знают, куда двигаться.

Вероятно, теперь будут вынуждены продавать своего таланта Конора Галлахера, потому что таковы реалии финансового фэйр-плей. Это удивляет. Конечно, можно просто уволить Почеттино, но что это даст и кто сейчас придет вместо него", – сказал Мерсон.

Коридор позора для Мудрика